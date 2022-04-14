Если будут на уровне ООН. Турция назвала условие введения санкций против России

Турция не исключает, что в будущем может присоединиться к санкциям против России. Но они должны быть утверждены на уровне Организации Объединенных Наций (ООН).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Как заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, все действия Турции основаны на нормах международного права. По его словам, Анкара будет следовать всем санкциям, согласованным и утвержденным на уровне ООН.

"Турция продолжит принципиальную и сбалансированную политику в регионе", - подчеркнул он.

Он также добавил, что на международной арене отслеживаются признаки новой холодной войны.