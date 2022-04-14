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Если будут на уровне ООН. Турция назвала условие введения санкций против России

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Анкара, Четверг 14 апреля 2022 13:30
Если будут на уровне ООН. Турция назвала условие введения санкций против России Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: Юлия Бойко

Турция не исключает, что в будущем может присоединиться к санкциям против России. Но они должны быть утверждены на уровне Организации Объединенных Наций (ООН).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, все действия Турции основаны на нормах международного права. По его словам, Анкара будет следовать всем санкциям, согласованным и утвержденным на уровне ООН.

"Турция продолжит принципиальную и сбалансированную политику в регионе", - подчеркнул он.

Он также добавил, что на международной арене отслеживаются признаки новой холодной войны.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак раскрыл детали нового пакета санкций против России, которые украинская сторона подготовила для Евросоюза.

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