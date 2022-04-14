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Якщо будуть на рівні ООН. Туреччина назвала умову введення санкцій проти Росії

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Анкара, Четвер 14 квітня 2022 13:30
Якщо будуть на рівні ООН. Туреччина назвала умову введення санкцій проти Росії Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: Юлія Бойко

Туреччина не виключає, що в майбутньому може приєднатися до санкцій проти Росії. Але вони повинні бути затверджені на рівні Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, всі дії Туреччини засновані на нормах міжнародного права. За його словами, Анкара буде слідувати всім санкціям, узгодженим і затвердженим на рівні ООН.

"Туреччина продовжить принципову і збалансовану політику в регіоні", - підкреслив він.

Він також додав, що на міжнародній арені відслідковуються ознаки нової холодної війни.

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак розкрив деталі нового пакету санкцій проти Росії, які українська сторона підготувала для Євросоюзу.

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