Якщо будуть на рівні ООН. Туреччина назвала умову введення санкцій проти Росії

Туреччина не виключає, що в майбутньому може приєднатися до санкцій проти Росії. Але вони повинні бути затверджені на рівні Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Як заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, всі дії Туреччини засновані на нормах міжнародного права. За його словами, Анкара буде слідувати всім санкціям, узгодженим і затвердженим на рівні ООН.

"Туреччина продовжить принципову і збалансовану політику в регіоні", - підкреслив він.

Він також додав, що на міжнародній арені відслідковуються ознаки нової холодної війни.