Будут ли в Украине в этом году арбузы и по какой цене

Как отметила Литвин, по данным Госстата, в 2021 году было произведено 400 тысяч тонн арбузов и 38% этого объема было выращено в Херсонской области.

"К сожалению, полностью перекрыть нехватку необходимого объема арбузов другими областями Украины (в основном Одесской и Николаевской) вряд ли удастся", - считает она.

По ее словам, поэтому возможно увеличение импортных поставок. У Украины уже есть опыт импорта арбузов из Турции, Азербайджана и Греции.

"Однако в условиях изменения логистических маршрутов конечная цена импортируемых арбузов может быть некомфортна для потребителей", - добавила аналитик УКАБ.