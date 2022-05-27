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В Украине ожидается дефицит ранних овощей из-за оккупации Юга страны

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Украина, Пятница 27 мая 2022 10:49
В Украине ожидается дефицит ранних овощей из-за оккупации Юга страны Фото: дефицит ранних овощей ожидается в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине из-за оккупации юга возникли проблемы с поставкой ранних овощей. Однако первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий не ожидает дефицита базовых продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Высоцкого в интервью "Украинскому радио".

"Есть напряжение по ранней овощной группе, в частности это молодой лук, морковь, свекла, ведь овощи именно ранней группы выращивали в Херсонской и Запорожской областях", - сказал он.

В то же время в годовом потреблении он не видит никаких угроз в дефиците базовых продуктов питания.

"Что касается возможного дефицита тех или иных продуктов, то 182 тысячи гектаров посаженной сахарной свеклы - это более чем достаточно, чтобы удовлетворить внутренний рынок, и даже можно будет экспортировать. По подсолнечному маслу также нет предосторожностей, у нас существует запас подсолнечника - это десятилетнее потребление масла. Кроме того, посажено 1,1 миллион гектаров картофеля - это более чем достаточно для внутреннего потребления", - добавил замминистра.

По его словам, несмотря на все сложности и военное время фактически весенняя посевная кампания завершается. Уже посеяно около 90% от того, что планировалось посеять в этом году. Посеяно 200 тысяч гектаров яровой пшеницы, почти миллион ярового ячменя, 157 тысяч гектаров овса, 50 тысяч гектаров гречихи, проса, 4 миллиона гектаров подсолнечника.

Напомним, по состоянию на 19 мая сев яровых зерновых и зернобобовых в Украине был завершен на 75% от показателей прошлого года.

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