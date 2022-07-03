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Будут ли расти тарифы на услуги ЖКХ в Украине: ответ Шмыгаля

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

До конца отопительного сезона в Украине не будут расти тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для lb.ua.

"Первый важный месседж: до конца следующего отопительного сезона никаких изменений тарифов не будет. Мы это задекларировали, мы это будем придерживаться. Это важно. Люди должны быть уверены, что спокойно пройдут эту зиму", - отметил он.

При этом, по его словам, зимний период будет непростым.

"Об этом говорят не только в Украине, об этом говорят европейские руководители правительств. Поэтому, учитывая войну, учитывая, как Россия ведет себя в отношении Украины и Европы, мы не ожидаем легких решений и легкого прохождения этого отопительного сезона. Кто сейчас спешит переориентироваться на альтернативные источники, кто успевает подготовить и утеплить свои дома - правильное движение, правильные подходы", - добавил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что тарифы расти не будут, но отдельным категориям придется платить больше за тепло.

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