Как будут работать украинские банки в 2022 году. НБУ обнародовал календарь

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь работы банков на 2022 год. По решению центробанка, переносятся два рабочих дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в пресс-службе, независимо от праздничных и нерабочих дней система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7. Поэтому банки будут иметь возможность проводить межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю.
"Воспользоваться этой возможностью или нет - банк определяет самостоятельно, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины", - отмечается в сообщении.
Согласно законодательству Украины, праздничными и официальными выходными днями в этом году будут:
Кроме того, дни работы банковской системы Украины в 2022 году переносятся с:
В связи с переносом рабочих дней в марте и июне 2022 года банки будут проводить межбанковские платежи через СЭП:
В то же время 7 марта и 27 июня 2022 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.
Напомним, Кабинет министров перенес два рабочих дня: с понедельника 7 марта на субботу 12 марта 2022 года и с понедельника 27 июня на субботу 2 июля. Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.