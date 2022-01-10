Как будут работать украинские банки в 2022 году. НБУ обнародовал календарь

Как отметили в пресс-службе, независимо от праздничных и нерабочих дней система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7. Поэтому банки будут иметь возможность проводить межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю.

"Воспользоваться этой возможностью или нет - банк определяет самостоятельно, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины", - отмечается в сообщении.

Согласно законодательству Украины, праздничными и официальными выходными днями в этом году будут:

7 января - Рождество Христово;

8 марта - Международный женский день;

24 апреля - Пасха;

1 мая - День труда;

9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;

12 июня - Троица;

28 июня - День Конституции Украины;

24 августа - День Независимости Украины;

14 октября - День защитников и защитниц Украины;

25 декабря - Рождество Христово.

Кроме того, дни работы банковской системы Украины в 2022 году переносятся с:

с понедельника 7 марта - на субботу 12 марта;

с понедельника 27 июня - на субботу 2 июля.

В связи с переносом рабочих дней в марте и июне 2022 года банки будут проводить межбанковские платежи через СЭП:

5 - 8 марта 2022 года - датой банковского дня 9 марта 2022 года;

12 марта 2022 года - датой банковского дня 12 марта 2022 года;

25 - 28 июня 2022 года - датой банковского дня 29 июня 2022 года;

2 июля 2022 года - датой банковского дня 2 июля 2022 года.

В то же время 7 марта и 27 июня 2022 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.

Напомним, Кабинет министров перенес два рабочих дня: с понедельника 7 марта на субботу 12 марта 2022 года и с понедельника 27 июня на субботу 2 июля. Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.