UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как будут работать украинские АЭС этой зимой: прогноз "Энергоатома"

Фото: украинские АЭС будут работать без ремонтов (wikimedia)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Если зимой возникнут какие-то проблемы с ископаемыми энергоносителями, то ситуацию с электроэнергией может спасти атомная генерация. Это возможно при условии, что блоки АЭС не будут выводиться в ремонт в отопительный сезон.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев".

В "Энергоатоме" заверяют, что ремонтов зимой не будет. Директор департамента информполитики компании Александр Курдинович в комментарии РБК-Украина сказал, что после начала активных боевых действий в конце февраля потребление электроэнергии сократилось на 40% и это позволило проводить ремонт.

"Сейчас на некоторых блоках проводятся ремонтные работы. К зиме все блоки будут работать в максимальном количестве для обеспечения потребностей осенне-зимнего сезона", - сказал Курдинович.

Как сообщало РБК-Украина, Украине может не хватить мощностей для производства электроэнергии этой зимой. Потребности может закрыть импорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергоатом