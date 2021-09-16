Як працюватимуть школи з 20 вересня: пояснення МОН
У Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть школи з 20 вересня, коли в Україні почнуть діяти нові правила карантину.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.
"Жовта" зона
Відвідування шкіл буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката.
Сертифікат може підтверджувати:
- вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати);
- вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
- негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
- одужання людини від коронавірусу.
"Червона" зона
Навчальні заклади можна буде відвідувати, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.
Сертифікат може підтверджувати:
- вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
- негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
- одужання людини від коронавірусу.
Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Карантин по-новому. Куди не пустять без щеплення: відповіді на головні питання"ви можете дізнатися про правила нового карантина.
правила нового карантина ви можете дізнатися у матеріалі