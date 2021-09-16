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Як працюватимуть школи з 20 вересня: пояснення МОН

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Україна , Четвер 16 вересня 2021 13:28
Як працюватимуть школи з 20 вересня: пояснення МОН Фото: у Міносвіти повідомили, чк працюватимуть заклади освіти з 20 вересня ()
Автор: Тіберій Юрик

У Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть школи з 20 вересня, коли в Україні почнуть діяти нові правила карантину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

"Жовта" зона

Відвідування шкіл буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката.

Сертифікат може підтверджувати:

  • вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати);
  • вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
  • негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
  • одужання людини від коронавірусу.

"Червона" зона

Навчальні заклади можна буде відвідувати, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.

Сертифікат може підтверджувати:

  • вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
  • негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
  • одужання людини від коронавірусу.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Карантин по-новому. Куди не пустять без щеплення: відповіді на головні питання"ви можете дізнатися про правила нового карантина.

правила нового карантина ви можете дізнатися у матеріалі

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