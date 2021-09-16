Як працюватимуть школи з 20 вересня: пояснення МОН

У Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть школи з 20 вересня, коли в Україні почнуть діяти нові правила карантину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН .

"Жовта" зона

Відвідування шкіл буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката.

Сертифікат може підтверджувати:

вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати);

вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);

негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;

одужання людини від коронавірусу.

"Червона" зона

Навчальні заклади можна буде відвідувати, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.

Сертифікат може підтверджувати: