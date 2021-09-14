UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как будут работать новые ограничения в каждой из зон карантина: Минздрав дал разъяснения

Автор: Инна Собора

Правительство утвердило изменения в карантин. Они будут действовать при усилении адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сегодня появилось детальное разъяснение новых карантинных ограничений и норм при различных уровнях эпидопасности:

зеленый уровень (вся Украина)

  • обязательное ношение маски в общественных местах и ​​общественном транспорте

желтый уровень (вся Украина)

запрещены:

  • массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории,
  • заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,
  • работа учебных заведений, кроме тех, где менее 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат

ограничения не будут применяться в случае наличия у более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, не достигших 18 лет, желтых или зеленых COVID сертификатов

оранжевый уровень (регионы)

  • ограничения и нормы желтого уровня
  • местные власти могут вводить дополнительные ограничения

красный уровень (регионы)

запрещены:

  • работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос,
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • работа учебных заведений, кроме заведений где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки,
  • работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы)

ограничения не будут применяться в случае наличия у всего персонала и всех посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, не достигших 18 лет, желтых или зеленых COVID сертификатов

Читайте РБК-Украина в Google News
КарантинКоронавирус