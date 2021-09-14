Як працюватимуть нові обмеження у кожній із зон карантину: МОЗ дало роз'яснення

Сьогодні з'явилося детальне роз'яснення нових карантинних обмежень та норм при різних рівнях епіднебезпеки:

зелений рівень (вся Україна)

обов'язкове носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті

жовтий рівень (вся Україна)

Заборонено:

масові заходи за участю більш як 1 особи на 4 кв. метри площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,

робота закладів освіти, окрім тих, де менше 80% персоналу мають жовтий чи зелений COVID-сертифікат

обмеження не будуть застосовуватися у разі наявності у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів, крім осіб, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID-сертифікатів

помаранчевий рівнь (регіони)

обмеження та норми жовтого рівня

місцева влада може вводити додаткові обмеження

червоний рівень (регіони)

Заборонено:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на винос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

робота закладів освіти, окрім закладів де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки,

робота закладів, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі)

обмеження не будуть застосовуватися у разі наявності у всього персоналу та всіх відвідувачів закладів чи заходів, крім осіб, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID-сертифікатів