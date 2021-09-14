Как будут работать новые ограничения в каждой из зон карантина: Минздрав дал разъяснения

Правительство утвердило изменения в карантин. Они будут действовать при усилении адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

Сегодня появилось детальное разъяснение новых карантинных ограничений и норм при различных уровнях эпидопасности:

зеленый уровень (вся Украина)

обязательное ношение маски в общественных местах и ​​общественном транспорте

желтый уровень (вся Украина)

запрещены:

массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,

работа учебных заведений, кроме тех, где менее 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат

ограничения не будут применяться в случае наличия у более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, не достигших 18 лет, желтых или зеленых COVID сертификатов

оранжевый уровень (регионы)

ограничения и нормы желтого уровня

местные власти могут вводить дополнительные ограничения

красный уровень (регионы)

запрещены:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

работа учебных заведений, кроме заведений где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки,

работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы)

ограничения не будут применяться в случае наличия у всего персонала и всех посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, не достигших 18 лет, желтых или зеленых COVID сертификатов