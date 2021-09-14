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Як працюватимуть нові обмеження у кожній із зон карантину: МОЗ дало роз'яснення

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Вівторок 14 вересня 2021 15:02
Як працюватимуть нові обмеження у кожній із зон карантину: МОЗ дало роз'яснення Фото: у МОЗ пояснили, як працюватимуть нові карантинні обмеження (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Уряд затвердив зміни у карантинні обмеження. Вони діятимуть при посиленні адаптивного карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Сьогодні з'явилося детальне роз'яснення нових карантинних обмежень та норм при різних рівнях епіднебезпеки:

зелений рівень (вся Україна)

  • обов'язкове носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті

жовтий рівень (вся Україна)

Заборонено:

  • масові заходи за участю більш як 1 особи на 4 кв. метри площі будівлі або території,
  • заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,
  • робота закладів освіти, окрім тих, де менше 80% персоналу мають жовтий чи зелений COVID-сертифікат

обмеження не будуть застосовуватися у разі наявності у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів, крім осіб, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID-сертифікатів

помаранчевий рівнь (регіони)

обмеження та норми жовтого рівня

місцева влада може вводити додаткові обмеження

червоний рівень (регіони)

Заборонено:

  • робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на винос,
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів,
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
  • робота закладів освіти, окрім закладів де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат
  • проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
  • робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки,
  • робота закладів, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі)

обмеження не будуть застосовуватися у разі наявності у всього персоналу та всіх відвідувачів закладів чи заходів, крім осіб, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID-сертифікатів

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