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Как будут работать банки во время длинных выходных в октябре: график НБУ

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Украина, Понедельник 11 октября 2021 10:48
Как будут работать банки во время длинных выходных в октябре: график НБУ Фото: НБУ обнародовал график работы банков на День защитников и защитниц Украины
Автор: Александр Белоус

В октябре 2021 года в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины рабочий день с пятницы 15 октября переносится на субботу 23 октября. Таким образом, выходными днями будут 14-17 октября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Порядок работы банковской системы в связи с переносом рабочих дней будет таким:

  • банки должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов;
  • 15 октября 2021 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции без открытия операционного дня банка;
  • в период с 14 по 17 октября 2021 года межбанковские переводы через Систему электронных платежей НБУ будут проводиться датой банковского дня 18 октября 2021 года;
  • 23 октября (суббота) межбанковские переводы через СЭП будут проводиться датой этого дня - 23 октября.

Как будут работать банки во время длинных выходных в октябре: график НБУ

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. По четыре выходных дня будет на Рождество, на День независимости и на Покров.

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