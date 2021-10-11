Як працюватимуть банки під час довгих вихідних у жовтні: графік НБУ

У жовтні 2021 року у зв’язку зі святкуванням Дня захисників і захисниць України робочий день із п’ятниці 15 жовтня переноситься на суботу 23 жовтня. Отже, вихідними днями будуть 14-17 жовтня 2021 року.

Відзначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності та на Покрову.