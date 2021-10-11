Як працюватимуть банки під час довгих вихідних у жовтні: графік НБУ
Фото: НБУ оприлюднив графік роботи банків на День захисників і захисниць України
У жовтні 2021 року у зв’язку зі святкуванням Дня захисників і захисниць України робочий день із п’ятниці 15 жовтня переноситься на суботу 23 жовтня. Отже, вихідними днями будуть 14-17 жовтня 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Порядок роботи банківської системи у зв’язку з перенесенням робочих днів буде таким:
- банки мають організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів;
- 15 жовтня 2021 року банки за потреби можуть здійснювати касові операції (без відкриття операційного дня банку);
- у період із 14 до 17 жовтня 2021 року міжбанківські перекази через Систему електронних платежів НБУ здійснюватимуться датою банківського дня 18 жовтня 2021 року;
- 23 жовтня (субота) міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться датою цього дня - 23 жовтня.
Відзначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності та на Покрову.