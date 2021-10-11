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Як працюватимуть банки під час довгих вихідних у жовтні: графік НБУ

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Україна, Понеділок 11 жовтня 2021 10:48
Як працюватимуть банки під час довгих вихідних у жовтні: графік НБУ Фото: НБУ оприлюднив графік роботи банків на День захисників і захисниць України
Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2021 року у зв’язку зі святкуванням Дня захисників і захисниць України робочий день із п’ятниці 15 жовтня переноситься на суботу 23 жовтня. Отже, вихідними днями будуть 14-17 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Порядок роботи банківської системи у зв’язку з перенесенням робочих днів буде таким:

  • банки мають організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів;
  • 15 жовтня 2021 року банки за потреби можуть здійснювати касові операції (без відкриття операційного дня банку);
  • у період із 14 до 17 жовтня 2021 року міжбанківські перекази через Систему електронних платежів НБУ здійснюватимуться датою банківського дня 18 жовтня 2021 року;
  • 23 жовтня (субота) міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться датою цього дня - 23 жовтня.

Як працюватимуть банки під час довгих вихідних у жовтні: графік НБУ

Відзначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності та на Покрову.

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