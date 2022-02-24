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Правительство Украины работает в Киеве в режиме военного положения

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 08:51
Правительство Украины работает в Киеве в режиме военного положения Фото: премьер-министр Денис Шмыаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россия сегодня развязала полномасштабную войну против Украины. Кабинет министров и другие органы власти работают в Киеве, в режиме военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Президент ввел военное положение. Кабинет министров и другие органы власти работают в Киеве, в режиме военного положения", - сообщил он.

Как отметил Шмыгаль, сейчас важно сохранять спокойствие, не паниковать и следить за официальной информацией государственных органов и органов власти на местах.

"В 5 утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Атакованы границы, нанесены удары по военной инфраструктуре. Наши Вооруженные силы дают достойный отпор врагу на всех участках границы", - написал он.

Напомним, ранним утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Российские войска нанесли воздушные удары по Украине. На линии фронта на Донбассе идут бои.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 24 февраля ввела военное положение в Украине. Решение поддержали 300 народных депутатов.

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