ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как будут работать банки на 8 марта: НБУ разъяснил график работы

Новина українською → Вторник 02 марта 2021 14:00
Как будут работать банки на 8 марта: НБУ разъяснил график работы Фото: касса банка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В понедельник, 8 марта, отмечается Международный женский день. В Украине это официальный выходной день.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7. Это значит, что независимо от праздничных и нерабочих дней банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю.

Банки Украины самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные, праздничные и нерабочие дни, отметили в пресс-службе. "В то же время они учитывают собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуются нормами законодательства Украины", - говорится в сообщении.

В НБУ также добавили, что банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 6-8 марта, отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 9 марта 2021 года.

Отметим, в марте 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дня. Выходных дней будет девять. В соответствии с законом, дополнительным выходным будет понедельник, 8 марта, когда в Украине отмечается Международный женский день.

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год. Международный женский день является любимым для 40% украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Национальный банк Украины банки Праздники
NEWS
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
DAILY
Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде