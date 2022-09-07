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Будут ли продолжаться боевые действия в следующем году: оценка Генштаба

Новина українською →
Украина, Среда 07 сентября 2022 13:59
Будут ли продолжаться боевые действия в следующем году: оценка Генштаба Фото: боевые действия в Украине могут продолжаться в 2023 году (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Боевые действия в Украине могут продолжаться в следующем году, поскольку российские оккупанты не покидают планов по захвату Левобережной и южной частей нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и заместителя главы Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки генерал-лейтенанта Михаила Забродского в материале для "Укринформ".

Война в Украине уже давно вышла за рамки локального конфликта средней интенсивности. Это касается не только пространственных показателей, но и количества сил и оружия, которое используют Россия и Украина.

В связи с этим продолжительность активной фазы боевых действий может затянуться до 2023 году.

"Ведь ни в каком представлении он (конфликт - ред.) уже не укладывается ни в рамки анонсированного российского "блицкрига", ни в продолжительность активных фаз боевых действий в войнах начала 21-го столетия. В любом случае продолжительность войны уже измеряется месяцами. И существуют все основания полагать, что этот временной счет пересечет календарные границы 2022 года", - говорится в материале.

Военные отмечают, что Россия не отказывается от своих планов. Оккупанты хотят полностью захватить Донецкую область, продвинуться на Запорожье, а при удобном случае повторно наступить на Киев со стороны Беларуси.

"Определенные оперативные перспективы для врага просматриваются на Изюмском и Бахмутском направлениях. Вероятной конечной целью таких действий может рассматриваться выход на административную границу Донецкой области. Еще более привлекательной выглядит перспектива продвижения на Запорожском направлении", - подчеркнули авторы.

Залужный и Забродский считают, что больше возможностей враг будет иметь, если продвинется на правом берегу Днепра на юге Украины. Это позволит планировать наступление на Николаев и Одессу, а с другой стороны - на Кривой Рог.

Однако военные отмечают, что перед Россией появляются ряд угроз. Среди них влияние санкций, международная изоляция, сложности с мобилизацией, нехватка современного вооружения.

Напомним, вчера в Офисе президента анонсировали хорошие новости о продвижение украинских войск на Харьковском направлении.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 460 оккупантов. Всего с начала войны Россия потеряла уже 50 610 своих солдат.

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