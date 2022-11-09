Будуть пекельні тижні. Що кажуть експерти про подальші події на Півдні

За його словами, процес виходу з правобережної частини буде непростим для росіян.

"Хоча б тому, що українські артилеристи мають можливості, навички та ресурси, щоб працювати по ворожих об'єктах і маршрутах, якими вони відступатимуть. Тобто по понтонних переправах, мостах в районі Новокаховської греблі і так далі. Не кожен з росіян, які зараз знаходяться на правому березі, вийде живим і неушкодженим на лівий. Більше того, підрозділи, що знаходяться в ар'єргарді, будуть гарантовано знищені", - зазначив Селезньов.

Тим не менш, перекинута на лівий берег військова техніка здатна посилити росіян на нових рубежах. Оскільки Збройним силам України доведеться не лише форсувати Дніпро, а й долати нові оборонні споруди.

"Думаю, щонайменше найближчі пару тижнів будуть пекельними, як у плані роботи для українських артилеристів, так і в плані втрат для російських окупантів", - додав він.

Водночас військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко впевнений, що хоча найближчим часом правобережну частину Херсонської області буде повністю звільнено, ЗСУ не відразу перейдуть до форсування Дніпра.

"Вони займатимуться насамперед зачисткою селищ та міст, тому що там можуть залишатися окупанти, які змішалися з цивільними. А після зачистки облаштовуватимуться позиції нашої артилерії, щоб завдавати ударів по лівобережній частині, по об'єктах росіян", - зазначив він.

За його словами, ЗСУ намагатимуться нівелювати сили противника на нових локаціях за допомогою далекобійної артилерії, крок за кроком знищуючи лінії оборони, склади, командні пункти та засоби ППО.

"Найцікавіше те, що саме звільнення Херсона і правобережної частини області дозволяє нам значно збільшити вогненний вплив на територію, яка вважалася глибоким тилом російських окупантів. А деякі зразки озброєння, скажімо так, можуть навіть діставати тимчасово окупований Крим", - додав Коваленко.