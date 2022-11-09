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Будут адские недели. Что говорят эксперты о дальнейших событиях на Юге

Фото: украинские военные вряд ли будут спешить форсировать Днепр (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В связи с выходом с правобережной части Херсонской области российских оккупантов ждут адские недели.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, процесс выхода с правобережной части будет непростым для россиян.

"Хотя бы потому, что у украинских артиллеристов есть возможности, навыки и ресурсы, чтобы работать по вражеским объектам и маршрутам, по которым они будут отступать. То есть по понтонным переправам, мостам в районе Новокаховской плотины и так далее. Не каждый из россиян, которые сейчас находятся на правом берегу, выйдет живым и невредимым на левый. Более того, подразделения, находящиеся в арьергарде, будут гарантированно уничтожены", - отметил Селезнев.

Тем не менее переброшенная на левый берег военная техника способно усилить россиян на новых рубежах. Поскольку Вооруженным силам Украины придется не только форсировать Днепр, но и преодолевать новые оборонительные сооружения.

"Думаю, как минимум ближайшие пару недель будут адскими, как в плане работы для украинских артиллеристов, так и в плане потерь для российских оккупантов", - добавил он.

В то же время военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко уверен, что хотя в ближайшее время правобережная часть Херсонской области будет полностью освобождена, ВСУ не сразу перейдут к форсированию Днепра.

"Они будут заниматься в первую очередь зачисткой поселков и городов, потому что там могут оставаться оккупанты, которые смешались с гражданскими. А после зачистки будут обустраиваться позиции нашей артиллерии, чтобы наносить удары по левобережной части, по объектам россиян", - отметил он.

По его словам, ВСУ попытаются нивелировать силы противника на новых локациях с помощью дальнобойной артиллерии, шаг за шагом уничтожая линии обороны, склады, командные пункты и средства ПВО.

"Самое интересное это то, что именно освобождение Херсона и правобережной части области позволяет нам значительно увеличить огненное влияние на территорию, которая считалась глубоким тылом российских оккупантов. А некоторые образцы вооружения, скажем так, могут даже доставать временно оккупированный Крым", - добавил Коваленко.

Напомним, сегодня российское командование объявило о выведении своих войск из Херсона. РБК-Украина публиковало оценки экспертов по этому поводу.

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