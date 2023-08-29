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Будуть нові iPhone? Apple анонсувала презентацію у вересні

Фото: Apple (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Компанія Apple проведе 12 вересня презентацію, на якій можуть представити нову лінійку iPhone і розумний годинник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Захід відбудеться в Театрі Стіва Джобса в його штаб-квартирі в Купертіно (штат Каліфорнія), згідно із запрошеннями від найдорожчої компанії у світі.

Аналітики заявили, що Apple спробує привабити покупців низкою нових функцій свого флагманського пристрою, оскільки це відбувається на тлі падіння попиту на смартфони в усьому світі.

Якими можуть бути нові телефони та годинники

Apple повідомила про зниження продажів iPhone на 2,4% у третьому кварталі фінансового року. Це рідкісне падіння для продукту, який протягом багатьох років сприяв зростанню компанії.

За словами аналітика TF International Securities Мінг-Чі Куо, найдорожчий варіант iPhone нового покоління матиме камеру-перископ, яка може поліпшити можливості масштабування в 5 і більше разів.

Очікувана лінійка годинників може мати новий процесор на базі чіпа Apple A15 Bionic, який вже використовувався в попередніх моделях iPhone, і підвищить продуктивність.

Інші новини про iPhone 15

Нещодавно стало відомо, що Apple починає виробництво iPhone 15 наступного покоління в Індії. Ця співпраця має скоротити розрив між операціями в Індії та основною виробничою базою в Китаї.

Крім цього, Apple скорочує виробництво iPhone 15 напередодні запуску продажів.

Також повідомлялось, що наступний iPhone перейде із зарядного порту Lightning на поширеніший USB-C, і, принаймні, деякі моделі підтримуватимуть вищу швидкість заряджання.

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