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iPhone 15 може отримати швидшу зарядку, - ЗМІ

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Неділя 20 серпня 2023 22:28
iPhone 15 може отримати швидшу зарядку, - ЗМІ Фото: iPhone 15 може отримати швидшу зарядку (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Осіння презентація продуктів Apple у вересні практично напевно включатиме новий iPhone. З чуток, у ньому може з'явитися більш швидка зарядка.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на 9to5Mac.

Наступний iPhone перейде із зарядного порту Lightning на поширеніший USB-C, і, принаймні, деякі моделі підтримуватимуть вищу швидкість заряджання.

iPhone 15 може бути сумісний з 35-ватним зарядним пристроєм, що дасть змогу пристрою заряджатися швидше.

Apple рекомендує користувачам iPhone 14 Pro і Pro Max не використовувати провідні зарядні пристрої потужністю понад 27 Вт, а користувачам iPhone 14 - обмежити потужність зарядних пристроїв до 20 Вт. 20-ватний зарядний пристрій здатний повністю зарядити iPhone 14 за одну годину.

Швидкість зарядки 35-ватного зарядного пристрою під час використання з iPhone 15-ї серії незрозуміла.

Раніше повідомлялося, що Apple розпочинає виробництво iPhone 15 в Індії.

Крім цього, Apple скорочує виробництво iPhone 15 напередодні запуску продажів.

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