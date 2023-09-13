UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Будуть наслідки. В США відреагували на переговори між РФ та КНДР

Фото: речник Ради національної безпеки Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю.

Про це сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми продовжуємо закликати Північну Корею виконати свої публічні зобов'язання не підтримувати війну Росії в Україні... Безумовно, будуть наслідки", - сказав Кірбі.

Речник зауважив, що занепокоєння викликає те, що Росія може "активно сприяти" вдосконаленню ракетної програми Північної Кореї.

"Ми повинні побачити, що вийде з цієї зустрічі... Очевидно, що у нас є занепокоєння з приводу будь-яких зростаючих оборонних відносин між Північною Кореєю і Росією", - додав він.

Зустріч диктаторів

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, пройшла зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Вчора ми писали, що США уважно стежитимуть за результатами зустрічі Путіна з його північнокорейським колегою. Ба більше, вони готові накласти на країни нові санкції, у разі погодження постачань зброї.

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКНДРСеверная КореяВійна Росії проти України