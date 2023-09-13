Будуть наслідки. В США відреагували на переговори між РФ та КНДР

"Ми продовжуємо закликати Північну Корею виконати свої публічні зобов'язання не підтримувати війну Росії в Україні... Безумовно, будуть наслідки", - сказав Кірбі.

Речник зауважив, що занепокоєння викликає те, що Росія може "активно сприяти" вдосконаленню ракетної програми Північної Кореї.

"Ми повинні побачити, що вийде з цієї зустрічі... Очевидно, що у нас є занепокоєння з приводу будь-яких зростаючих оборонних відносин між Північною Кореєю і Росією", - додав він.

Зустріч диктаторів

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, пройшла зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Вчора ми писали, що США уважно стежитимуть за результатами зустрічі Путіна з його північнокорейським колегою. Ба більше, вони готові накласти на країни нові санкції, у разі погодження постачань зброї.

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.