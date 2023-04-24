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Будуть концентрованіші. Глава МОН назвав предмети, які залишаться у шкільній програмі

Фото: міністр освіти та науки Оксен Лісовий (facebook.com/oksenlisovyi)
Автор: Наталія Кава

Всі ключові предмети, як природничі, так і гуманітарні, будуть збережні в українсській системі освіти. Однак вони будуть більш концентровані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра освіти та науки Оксена Лісового в ефірі національного телемарафона.

За його словами, МОН не розглядає скорочення ключових дисциплін. Такі предмети, як історія України, українська мова, хімія, фізика, математика та біологія залишаться в освітній програмі.

"Ми говоримо про оптимізацію програми, про їх концентрацію корисними знаннями, про ті дисципліни, якими, можливо, можна пожертвувати. Але це питання експертного розгляду. Можна концентрованіше подати основи здоров'я, наприклад. Це питання експертизи, всі ключові дисципліни й природничі й гуманітарні повинні бути збережені", - сказав Лісовий.

Однак він вважає, що навантаженні та подача інформації має бути розрахована таким чином, щоб враховувалися можливості дитини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Міносвіти пропонують скоротити кількість предметів у школі та запровадити пріоритетні дисципліни.

Окрім того, у МОН хочуть вивести максимум школярів в офлайн.

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