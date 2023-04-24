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Будут более концентрированными. Глава МОН назвал предметы, которые останутся в школьной программе

Новина українською →
Украина, Понедельник 24 апреля 2023 20:45
Будут более концентрированными. Глава МОН назвал предметы, которые останутся в школьной программе Фото: министр образования и науки Оксен Лисовой (facebook.com/oksenlisovyi)
Автор: Наталья Кава

Все ключевые предметы как естественные, так и гуманитарные будут сохранены в украинской системе образования. Однако они будут более концентрированными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Оксена Лисового в эфире национального телемарафона.

По его словам, МОН не рассматривает сокращение ключевых дисциплин. Такие предметы как история Украины, украинский язык, химия, физика, математика и биология останутся в образовательной программе.

"Мы говорим об оптимизации программы, об их концентрации полезными знаниями, о тех дисциплинах, которыми, возможно, можно пожертвовать. Но это вопрос экспертного рассмотрения. Можно более концентрированно подать основы здоровья, например. Это вопрос экспертизы, все ключевые дисциплины и естественные и гуманитарные должны быть сохранены", – сказал Лисовой.

Однако он считает, что нагрузка и подача информации должна быть рассчитана таким образом, чтобы учитывались возможности ребенка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Минобразования предлагают сократить количество предметов в школе и ввести приоритетные дисциплины.

Кроме того, в МОН хотят вывести максимум школьников в оффлайн.

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Минобразования школа Оксен Лісовий
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