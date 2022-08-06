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Будут ходить по квартирам с автоматом. Мэр Мелитополя раскрыл планы РФ по "референдуму"

Фото: будут ходить по квартирам с автоматом. Мэр Мелитополя раскрыл планы России по "референдуму" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты во время проведения так называемого референдума в Запорожской области планируют запугивать местных с помощью оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова во время национального эфира новостей.

Федоров рассказал что по планам, захватчики должны привлекать старших по многоквартирным домам.

Во время обхода жителей будут опрашивать и сопровождать этот процесс должны силовики с автоматами, а также сотрудники оккупационной "милиции" или ФСБ. На это, по плану, оккупанты должны потратить семь дней.

Напомним, что ранее мэр Мелитополя сообщал о возможной депортации за отказ участия в так называемом референдуме.

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