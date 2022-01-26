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Майбутнє без водіїв. Як технології змінять світ

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Київ, Середа 26 січня 2022 10:55
Майбутнє без водіїв. Як технології змінять світ Фото: майбутнє без водіїв. Як технології змінять світ (©Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Сурепін

Ще 20 років тому було важко уявити, що ми зможемо викликати таксі в кілька торкань, а не телефонним дзвінком. Зараз же людину складно здивувати автомобілем, який самостійно довезе водії і пасажирів до необхідного пункту призначення. Тренди в транспортній індустрії змінюються.

Можливо, скоро нам не потрібні будуть водії. Чи Так це-в матеріалі РБК-Україна.

Автономні автобуси

Незадовго до пандемії в Малазі (Іспанія) компанія Irizar запустила AutoMost. Проект інтелектуальної мобільності почав роботу в іспанському місті в 2020 році. Автобус оснастили штучним інтелектом. В рамках нового проекту 12-метровий безпілотний автобус здатний перевозити до 60 пасажирів. Автобус оснащений електродвигуном-транспортний засіб проїжджає маршрут довжиною в 8 кілометрів. Інженерам вдалося синхронізувати автобус з "розумними" світлофорами.

Автономні пороми

Не стоїть на місці і Rolls-Royce. Крім люксових авто компанія зацікавилася поромами. Спільно з державним поромним оператором Фінляндії Finferries інженери створили FALCO. Це перший у світі автономний пором. Автономний пором використовував технологію автономного судноводіння Ship Intelligence. Пробний рейс провели між Парайненом і Науво, а ось зворотний вже здійснили при дистанційному управлінні. За допомогою штучного інтелекту і датчиків інженери створили картину оточення в режимі реального часу для судна. Це дозволяє знаходити об'єкти на шляху порома і запобігти потенційному зіткнення. Судно автоматично виконало швартування.

Вантажні дрони без пілотів

Компанія Natilus вже показала прототип дрона, який підходить для вантажоперевезень. Габарити нового вантажного дрона можна порівняти з Boeing 747. Вантажопідйомність дрона становить 700 тонн. Літати він буде повільно, правда і витрата палива у транспортного засобу компанії Natilus буде на 50% менше в порівнянні зі звичайним вантажним літаком. Таким чином, дрон знизить вартість трансокеанських авіаперевезень в два рази. У компанії поки не повідомляють дату випуску дрона або більш конкретні його параметри.

Майбутнє без водіїв. Як технології змінять світПоки немає точної дати виходу Natilus (Фото: natilus.co)

Автономні поїзди

Локомотив без пілота - вже не якесь далеке майбутнє. У Західній Австралії працює перша в світі Автономна залізниця AutoHaul. По ній пересуваються 200 локомотивів. Потяги доставляють залізну руду на відстань понад 1700 кілометрів. У кожного поїзда є Бортовий модуль. За допомогою цього пристрою можна отримувати автоматичні звіти про місцезнаходження локомотива. Також датчик передає інформацію про швидкість і напрям руху поїзда. Всі дані надходять в центр управління. За створення цього проекту відповідає гірничодобувна компанія Rio Tinto. Залізниці США вже консультуються з компанією, щоб адаптувати технологію під свої потреби.

Автономні літаки

Не проходить повз тренд на автономію і ВПС США. Компанія Sabrewing Aircraft Company працює над безпілотними вантажними повітряними автомобілями вертикального зльоту і посадки. Інженери обіцяють випустити дві моделі: Wyvern-з вантажопідйомністю до 2 тонн, а також Rhaegal – з вантажопідйомністю до 360 кг.автономні літаки отримають систему виявлення і ухилення від перешкод у повітрі. У компанії повідомили, що літаки зможуть без проблем пересуватися в разі екстремальних погодних умов. Передбачається, що в експлуатацію відповідну продукцію введуть вже в 2022 році.

Раніше РБК-Україна писати, що у світі виник дефіцит напівпровідників. Криза відбилася на всьому: ціни на відеокарти і ноутбуки виросли, виробництво холодильників і автомобілів затримується, а нові ігрові консолі навіть за попереднім замовленням можна чекати цілий рік.

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