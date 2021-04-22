Будущее транспортного ландшафта: в ЕС утвердили правила для дронов

Эти правила вводят новые нормы для операторов беспилотных летательных аппаратов, позволяя им выполнять более сложные и дальние операции, особенно в загруженном, низкоуровневом воздушном пространстве (ниже 120 м) и вне поля зрения.

U- пространство гармонизирует условия, необходимые для безопасной эксплуатации пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, предотвращения столкновения дронов с другими летательными аппаратами.

Как отметила еврокомиссар по транспорту Адин Вэлеан, дроны - часть будущего транспортного и логистического ландшафта.

"Существует огромный потенциал, когда речь идет о новых услугах по доставке грузов, а также о других инновационных приложениях, включая полеты дронов с пассажирами на борту в будущем", - сказала она.

Отметим, U-пространство включено в "Стратегию устойчивой и интеллектуальной мобильности", обнародованную в декабре 2020 года.

Пакет нормативных требований вступит в силу с 26 января 2023 года. Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) готовит технические спецификации, чтобы позволить отрасли и компетентным органам подготовиться к внедрению.

