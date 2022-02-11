Будущее "Дія", е-гривна и свадьбы онлайн. Блиц-интервью Михаила Федорова

– Про опросы в Дія. Сейчас этот продукт выглядит как MVP. Что дальше? Правительство планирует проводить референдумы или выборы в онлайне? Вряд ли эта опция появилась в приложении лишь ради того, чтобы спрашивать, как называть те или иные проекты.

– Два опроса, которые сейчас доступны в Дія, действительно пилотные. Опросы мы придумали еще года назад. До этого были петиции в Дія. Благодаря этому мы поняли, как это работает и как можно улучшить в законодательстве. На одном из бордов приняли решение создать опросы. Это позволит взаимодействовать с пользователями Дія.

Мы проводим опросы в социальных сетях, но это 70-80 тысяч пользователей, подписанных на наши страницы. Приложением Дія пользуется 14 миллионов украинцев. Ранее нам пользователи массово подсказали, что нужно убрать опцию удаления COVID-сертификата в приложении. После этого команда поняла, что необходимо запускать опросы внутри приложения.

В первую очередь мы будем проводить опросы по поводу развития и построения цифрового государства. Уверен, у правительства тоже есть вопросы, на которые хотелось бы получить ответы украинцев. Другие министерства могут задавать вопросы через Дія. Мы нормативно уже урегулировали это.

– Про справку о несудимости. Пользователи социальных сетей увидели "зраду", так как необходимо указывать ФИО на русском языке для получения соответствующего документа. С чем это связано?

– Это связано с тем, что система оперативных учетов, в которой проверяется информация о судимости и несудимости, создали еще в Советском Союзе. До 2015 году МВД вело ее на русском языке в связи с определенными международными актами. Сейчас ее ведут на украинском языке.

Было два варианта: не вводить услугу или предлагать указывать информацию на русском языке. Мы помогаем МВД с переводом базы на украинский язык. Нас это тоже раздражает, но "зрады" тут точно нет.

– Про заявления о бракосочетании. Это будет только подача заявления или можно будет расписываться в Дія? А что будет с разводом или другими услугами ЗАГСов?

– Один визит нужно будет точно сделать. Есть закон, который регулирует процесс бракосочетания. Мы приняли постановление, чтобы можно было первый шаг сделать онлайн. Дальше будем смотреть.

Думаю, с помощью опросов можно узнать мнение у людей, чтобы убрать процедуру похода в ЗАГС. С одной стороны, это символическое событие, которое сложилось исторически, а с другой – возможно, это уже и правда не нужно. Это хороший вопрос для опросов.

Для ЗАГСов мы запускаем несколько услуг: получение копии свидетельства о рождении и копии свидетельства о браке. Мы запустим услуги по всем направлениям. Это вопрос времени и законодательства.

– Будут свадьбы онлайн и в метавселенной через Дія?

– Сложный вопрос. С одной стороны, во время пандемии люди уже женились в онлайне. С другой – это глубокий и культурный вопрос. Есть институт семьи, институт брака. Здесь нужно глубже разбираться, насколько возможно обесценивание этого этапа. Это вопрос для специалистов в другой сфере.

– Про криптовалюту. Волонтеры собрали 500 миллионов долларов на поддержку армии в крипте. Какие планы на электронные активы? Что известно про электронную гривну?

– Это два больших вопроса. Первый – про виртуальные активы. Мы приняли этот закон, но за него нужно переголосовать, так как были правки от президента Украины Владимира Зеленского. Ждем Верховную раду и переголосования. Сразу после подписания президентом мы запускаем рынок виртуальных активов.

Второй – мы с Национальным банком разработали дорожную карту по поводу электронной гривны. Мы активно двигаемся по ней и хотим запустить в этом году "пилот" электронной гривны.

– Не все понимают, зачем нужна электронная гривна, когда есть физическая. Зачем это?

– Преимуществ много. Во-первых, это эмиссия. Выпустить деньги и доставить их – это занимает много времени и денег. Во-вторых, мы сможем делать таргетированные выплаты и субсидии. На примере программы єПідтримка. Для ее реализации нам приходится сильно извращаться, чтобы не было фрода.

Мы отслеживаем подозрительные транзакции. Электронная гривна точно исключит возможность успешного мошенничества. Сейчас для этого необходимо привлечение большой команды. Это точно будущее. Все развитые страны работают в этом направлении.

– Про обучение предпринимательству. Вы сами из бизнеса. Наверняка знаете, что преподавать должны практикующие специалисты. Что можете рассказать о программе?

– Мы сделали пилот программы в университетах. Участие приняли 86 ВУЗов. Предмет называется "Инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами". С проектом помогали международные доноры. Студенты могут защищать свои продукты, а позже защищать идеи в фонде стартапов.

Программу разрабатывали предприниматели с опытом. Ее задача – изменить мышление, рассказать о предпринимательстве и вдохновить людей создавать бизнес. Также есть предмет по предпринимательству и в школах. На него есть гриф от Министерства образования Украины.

В университетах мы привлекаем предпринимателей для обучения студентов. Этот предмет может быть непрофильным, поэтому будет достаточно просто зачета. Переживать о снятии со стипендии не стоит.

– Про Министерство дизайна Украины. Не секрет, что сильный дизайн-код — часть имиджа страны. Как в правительстве работают в этом направлении?

– Возможно, необходимости в создания полноценного ведомства нет. У нас большое количество дизайнеров. Нашей стране нужен бренд. Нужна дизайн-система для всей страны, чтобы на мировом уровне представлять Украину. В цифровом направлении мы этим занимаемся.

Нашим дизайном восхищались в Apple, когда мы встречались с Тимом Куком, генеральным директором компании. Также мы планируем оплачивать 50% украинцам на переквалификацию. В 2022 году запустим соответствующую программу — можно будет обучаться UX/UI-дизайну.