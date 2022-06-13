Будущая посевная в Украине оказалась под угрозой из-за проблем с экспортом зерна

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает ".

Как отмечается в публикации, у производителей не будет возможности выплачивать кредиты, которые они брали именно под урожай, а также не за что будет покупать подорожавшее топливо и удобрения для новых посевов.

"Аграрии сейчас соберут урожай, и что дальше? Сеять или нет, учитывая, что неясно будет или нет возможность продать урожай? Я уже слышала от некоторых аграриев-пессимистов, что они не собираются сеять. Так что можно ожидать проблем и в 2023, а может и в 2024 году", - сказала в комментарии РБК-УКраина экс-заместитель министра аграрной политики Ольга Трофимцева.