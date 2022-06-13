Будущая посевная в Украине оказалась под угрозой из-за проблем с экспортом зерна
Украинские аграрии рискуют остаться без средств на новую посевную кампанию из-за невозможности продать зерно. Трейдеры сейчас не заключают форвардные контракты, поскольку экспортировать зерно невозможно.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает".
Как отмечается в публикации, у производителей не будет возможности выплачивать кредиты, которые они брали именно под урожай, а также не за что будет покупать подорожавшее топливо и удобрения для новых посевов.
"Аграрии сейчас соберут урожай, и что дальше? Сеять или нет, учитывая, что неясно будет или нет возможность продать урожай? Я уже слышала от некоторых аграриев-пессимистов, что они не собираются сеять. Так что можно ожидать проблем и в 2023, а может и в 2024 году", - сказала в комментарии РБК-УКраина экс-заместитель министра аграрной политики Ольга Трофимцева.
Как сообщало РБК-Украина, если Украине не удастся разблокировать экспорт зерна, мощностей для хранения нового урожая может не хватить. Часть продукции может быть потеряна.
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