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Майбутня посівна в Україні опинилася під загрозою через проблеми з експортом зерна

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 11:38
Майбутня посівна в Україні опинилася під загрозою через проблеми з експортом зерна Фото: посівна в Україні може провалитися через проблеми з експортом (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Українські аграрії ризикують залишитися без коштів на нову посівну кампанію через неможливість продати зерно. Трейдери зараз не укладають форвардні контракти, оскільки експортувати зерно неможливо.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає".

Як наголошується в публікації, у виробників не буде можливості виплачувати кредити, які вони брали саме під урожай, а також не буде за що купувати паливо, що подорожчало, і добрива для нових посівів.

"Аграрії зараз зберуть урожай, і що далі? Сіяти чи ні, враховуючи, що неясно буде чи ні можливість продати урожай? Я вже чула від деяких аграріїв-песимістів, що вони не збираються сіяти. Так що можна очікувати проблем і у 2023, а може і у 2024 році", - сказала в коментарі РБК-Україна екс-заступник міністра аграрної політики Ольга Трофімцева.

Як повідомляло РБК-Україна, якщо Україні не вдасться розблокувати експорт зерна, потужностей для зберігання нового врожаю може не вистачити. Частина продукції може бути втрачена.

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Міністерство аграрної політики
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