Майбутня посівна в Україні опинилася під загрозою через проблеми з експортом зерна

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає ".

Як наголошується в публікації, у виробників не буде можливості виплачувати кредити, які вони брали саме під урожай, а також не буде за що купувати паливо, що подорожчало, і добрива для нових посівів.

"Аграрії зараз зберуть урожай, і що далі? Сіяти чи ні, враховуючи, що неясно буде чи ні можливість продати урожай? Я вже чула від деяких аграріїв-песимістів, що вони не збираються сіяти. Так що можна очікувати проблем і у 2023, а може і у 2024 році", - сказала в коментарі РБК-Україна екс-заступник міністра аграрної політики Ольга Трофімцева.