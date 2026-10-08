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Планує меню і рахує бюджет: OpenAI випустила GPT-6 з інтерактивними кнопками

11:14 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Планує меню і рахує бюджет: OpenAI випустила GPT-6 з інтерактивними кнопками OpenAI запускає візуальний ChatGPT (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

ChatGPT отримав масштабне оновлення - OpenAI представила нову модель GPT-6 та інтерфейс, який перетворює відповіді ШІ на інтерактивні інструменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OpenAI.

Інтерактивний інтерфейс Intelligent UI

Головною зміною у чат-боті став вихід за межі звичайного текстового вікна. Модель GPT-6 навчилася самостійно комбінувати текст, графіку та елементи керування залежно від запиту користувача.

Серед нових візуальних та інтерактивних можливостей розробники виділяють:

  • клікабельні кнопки та форматовані списки;
  • динамічні карти для побудови покрокових туристичних маршрутів;
  • інтерактивні схеми для пояснення складних наукових та технічних тем;
  • автоматично згенеровані калькулятори заощаджень та розподілу рахунків;
  • інтерактивні плани та таймлайни для кулінарних рецептів.

Розробники продемонстрували роботу системи на прикладі планування недільного обіду. ChatGPT створив повноцінний віджет, у якому можна змінювати кількість гостей за допомогою кнопок "+" та "-", після чого система миттєво перераховує необхідні інгредієнти у грамах та міняє покроковий розклад готування.

При цьому користувачі збережуть можливість кастомізації. Якщо надмірна візуалізація не потрібна, кількість інтерактивних віджетів можна зменшити у налаштуваннях профілю.

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Прискорення пошуку та покращені моделі

Модель GPT-6 отримала можливість формувати відповідь безпосередньо під час роздумів, не змушуючи користувача чекати завершення всього обчислювального процесу.

За даними внутрішніх тестів компанії

У запитах із використанням вебпошуку швидша версія GPT-6 Instant починає давати відповідь на 32-44 відсотки раніше за минуле покоління.

Точність та релевантність відповідей із пошуку в інтернеті зросли до 56,2 відсотка у платній версії.

Система краще аналізує контекст розмови та рідше видає помилкові відмови на безпечні запити.

У платному сегменті сервіс працює на базі моделі GPT-6 Sol, тоді як користувачі безкоштовної версії отримають версію GPT-6 Luna.

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Доступність та розгортання

Оновлення чат-бота запускається поступово. Для передплатників тарифів Plus, Pro, Business та Enterprise доступ до GPT-6 та Intelligent UI відкритий від учора (7 жовтня) у вкладці чату.

Користувачі безкоштовної версії та тарифу Go отримають нові можливості вже сьогодні, 8 жовтня. Оновлення стосується лише основного чату та не впливає на інструменти Work і Codex.

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