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Будучность - Заря: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    25.07.2019 - 17:54
Будучность - Заря: прогноз букмекеров
Фото: "Будучность" - "Заря" (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Специалисты считают фаворитом украинский клуб

Луганская "Заря" откроет новый еврокубковый сезон для украинских клубов матчем против "Будучности" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на канале УНИАН. 

25 июля 21:45
Подгорица, стадион "Градски" 

 

Согласно котировкам букмекеров, фаворитом первого противостояния является украинская команда. Так, на победу "Зари" можно сделать ставку с коэффициентом 1,85, в то время, как на успех "Будучности" - 3,80. Ничью специалисты оценили в 3,40.

Напомним, накануне украинская команда отправилась на матч в составе 20 игроков.

Будучность - Заря: анонс матча "Заря" первой из украинских команд стартует в еврокубках-2019/20
Новости Украины Лига ЕвропыпрогнозЧерногорияЗаряставкиотборквалификация
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