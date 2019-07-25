Будучность - Заря: прогноз букмекеров

Фото: "Будучность" - "Заря" (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Специалисты считают фаворитом украинский клуб

Луганская "Заря" откроет новый еврокубковый сезон для украинских клубов матчем против "Будучности" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на канале УНИАН.

25 июля 21:45

Подгорица, стадион "Градски"

Согласно котировкам букмекеров, фаворитом первого противостояния является украинская команда. Так, на победу "Зари" можно сделать ставку с коэффициентом 1,85, в то время, как на успех "Будучности" - 3,80. Ничью специалисты оценили в 3,40.

Напомним, накануне украинская команда отправилась на матч в составе 20 игроков.