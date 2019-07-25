Будучность - Зоря: прогноз букмекерів

Фото: "Будучность" - "Зоря" (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Фахівці вважають фаворитом український клуб

Луганська "Зоря" відкриє новий єврокубковий сезон для українських клубів матчем проти "Будучность" в матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на каналі УНІАН.

25 липня 21:45

Подгориця, стадіон "Градські"

Відповідно до котирувань букмекерів, фаворитом першого протистояння є українська команда. Так, на перемогу "Зорі" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,85, у той час, як на успіх "Будучность" - 3,80. Нічию фахівці оцінили в 3,40.

Нагадаємо, напередодні українська команда вирушила на матч у складі 20 гравців