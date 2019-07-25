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Будучность - Зоря: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    25.07.2019 - 17:54
Будучность - Зоря: прогноз букмекерів
Фото: "Будучность" - "Зоря" (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Фахівці вважають фаворитом український клуб

Луганська "Зоря" відкриє новий єврокубковий сезон для українських клубів матчем проти "Будучность" в матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на каналі УНІАН.

25 липня 21:45
Подгориця, стадіон "Градські"

 

Відповідно до котирувань букмекерів, фаворитом першого протистояння є українська команда. Так, на перемогу "Зорі" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,85, у той час, як на успіх "Будучность" - 3,80. Нічию фахівці оцінили в 3,40.

Нагадаємо, напередодні українська команда вирушила на матч у складі 20 гравців

Будучность - Зоря: анонс матчу "Зоря" першою з українських команд стартує в єврокубках-2019/20
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