"Будучность" и "Заря" определились с игровой формой на матч Лиги Европы

Черногорская "Будучность" и луганская "Заря" определились с комплектами игровых форм, в которых выйдут на матч второго раунда квалификации Лиги Европы. Об этом сообщается в Twitter украинского клуба.

Оба коллектива сыграют в своих традиционных цветах. Балканцы будут в синих футболках с белыми полосками, а украинцы - в белых.

Поединок "Будучность" - "Заря" состоится 25 июля на стадионе "Градски" в Подгорице, начало в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, накануне украинская команда отправилась на матч в составе 20 игроков.