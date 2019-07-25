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"Будучность" и "Заря" определились с игровой формой на матч Лиги Европы

Новости » Спорт    25.07.2019 - 16:21
"Будучность" и "Заря" определились с игровой формой на матч Лиги Европы

Обе команды сыграют в своих традиционных цветах

Черногорская "Будучность" и луганская "Заря" определились с комплектами игровых форм, в которых выйдут на матч второго раунда квалификации Лиги Европы. Об этом сообщается в Twitter украинского клуба.

Оба коллектива сыграют в своих традиционных цветах. Балканцы будут в синих футболках с белыми полосками, а украинцы - в белых.

Поединок "Будучность" - "Заря" состоится 25 июля на стадионе "Градски" в Подгорице, начало в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, накануне украинская команда отправилась на матч в составе 20 игроков.

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Новости Украины Лига ЕвропыЧерногорияЗаряформаотборквалификация
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