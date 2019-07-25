ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Будучность" і "Зоря" визначилися з ігровою формою на матч Ліги Європи

Новини » Спорт    25.07.2019 - 16:21
"Будучность" і "Зоря" визначилися з ігровою формою на матч Ліги Європи

Обидві команди зіграють у своїх традиційних кольорах

Чорногорська "Будучность" і луганська "Зоря" визначилися з комплектами ігрових форм, в яких вийдуть на матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляється в Twitter українського клубу.

Обидва колективи зіграють у своїх традиційних кольорах. Балканці будуть в синіх футболках з білими смужками, а українці - у білих.

Поєдинок "Будучность" - "Зоря" відбудеться 25 липня на стадіоні "Градськи" в Подгориці, початок о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні українська команда вирушила на матч у складі 20 гравців.

Будучность - Зоря: де дивитися матч Будучность - Зоря: анонс матчу
Новини України Ліга ЄвропиЧерногорияЗаряформаотборквалификация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся