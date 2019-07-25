"Будучность" і "Зоря" визначилися з ігровою формою на матч Ліги Європи

Обидві команди зіграють у своїх традиційних кольорах

Чорногорська "Будучность" і луганська "Зоря" визначилися з комплектами ігрових форм, в яких вийдуть на матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляється в Twitter українського клубу.

Обидва колективи зіграють у своїх традиційних кольорах. Балканці будуть в синіх футболках з білими смужками, а українці - у білих.

Ось в такій формі сьогодні будуть грати команди! pic.twitter.com/jnGEd6fFGo — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 25, 2019

Поєдинок "Будучность" - "Зоря" відбудеться 25 липня на стадіоні "Градськи" в Подгориці, початок о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні українська команда вирушила на матч у складі 20 гравців.