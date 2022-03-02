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"Буду молиться за вас": российскому пленнику дали пообщаться с женой

Автор: Сергей Пышкин

В СБУ дали российскому оккупанту пообщаться с женой. Он единственный выживший из целого взвода военных агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу СБУ.

"На видео СБУ видно, как "рашист" признается жене, что не ожидал такого отношения от Украинского народа. Он - единственный, кто выжил из целого взвода русских захватчиков. И когда его нашли, то спасли, сделали операцию и относятся по-человечески", - пишет пресс-служба.

Во время разговора с женой, оккупант попросил ее обратиться к руководству воинской части и рассказать правду о зверствах Российской Федерации в Украину.

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