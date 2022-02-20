Я буду бороться за резкое увеличение финансирования армии, - Порошенко

"Я обещаю, что я буду бороться за то, чтобы уже завтра, но точно во вторник мы добились рассмотрения в ВРУ законопроекта о резком увеличении финансирования нашей армии", - убежден Порошенко.

По словам политика, украинские военнослужащие нуждаются в увеличении денежного довольствия.

"И пустые стратегические резервы надо было наполнять четыре месяца. Территориальная оборона требует и денег, и помещений, и оружия, и командиров для того, чтобы каждый город, каждый населенный пункт, каждый квартал, каждый дом стал адом для России, которая вторгнется", - отмечает Порошенко.

Он уверен, что нужно сейчас разворачивать резервы первой очереди.

"Надо сейчас изготавливать противотанковые надолбы. И надо сейчас без паники готовиться для того, чтобы встретить врага. Это - кратчайшая дорога к миру", - убежден пятый президент.