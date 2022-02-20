Я буду боротися за різке збільшення фінансування армії, - Порошенко

"Я обіцяю, що я буду боротися за те, щоб вже завтра, але точно у вівторок ми добилися розгляду у ВРУ законопроекту про різке збільшення фінансування нашої армії", - переконаний Порошенко.

За словами політика, українські військовослужбовці потребують збільшення грошового забезпечення.

"І стратегічні резерви, які порожні, треба було наповнювати чотири місяці. Територіальна оборона потребує і грошей, і приміщень, і зброї, і командирів для того, щоб кожне місто, кожне село, кожен квартал, кожен дім став пеклом для Росії, яка вторгнеться", - наголошує Порошенко.

Він впевнений, що треба зараз розгортати резерви першої черги.

"Треба зараз виготовляти протитанкові надовби. І треба зараз без паніки готуватися для того, щоб зустріти ворога. Це - найкоротша дорога до миру", - переконаний п’ятий президент.