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Я буду боротися за різке збільшення фінансування армії, - Порошенко

Автор: Наталія Гурковська

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вимагає негайно збільшити фінансування Збройних сил України і буде боротися за ухвалення змін до державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву журналістам на Алеї Героїв Небесної Сотні, де сьогодні вшановують пам’ять загиблих на Майдані.

"Я обіцяю, що я буду боротися за те, щоб вже завтра, але точно у вівторок ми добилися розгляду у ВРУ законопроекту про різке збільшення фінансування нашої армії", - переконаний Порошенко.

За словами політика, українські військовослужбовці потребують збільшення грошового забезпечення.

"І стратегічні резерви, які порожні, треба було наповнювати чотири місяці. Територіальна оборона потребує і грошей, і приміщень, і зброї, і командирів для того, щоб кожне місто, кожне село, кожен квартал, кожен дім став пеклом для Росії, яка вторгнеться", - наголошує Порошенко.

Він впевнений, що треба зараз розгортати резерви першої черги.

"Треба зараз виготовляти протитанкові надовби. І треба зараз без паніки готуватися для того, щоб зустріти ворога. Це - найкоротша дорога до миру", - переконаний п’ятий президент.

Як повідомлялось, раніше лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної ради закликав негайно виділити кошти для фінансування ЗСУ. Він подякував союзникам за надання озброєння і зауважив, що пріоритетом для влади має бути саме фінансування оборони.

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Петро Порошенко