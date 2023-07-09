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Будьте обережні. Байден попередив Китай про підтримку Росії у війні

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Білий дім попередив Китай про підтримку Росії у війні проти України. Зокрема, він натякнув на вихід американських та європейських компаній із країни.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Американський лідер вважає, що є спосіб врегулювати, налагодити робочі відносини з Китаєм, які будуть вигідні і Вашингтону, і Пекіну.

"Я також дзвонив йому (голові КНР Сі Цзіньпіну, - ред.) після його зустрічі з росіянами щодо цих нових відносин тощо. І я сказав: "Це не загроза. Це спостереження". Я сказав: "Відколи Росія увійшла до України, 600 американських корпорацій пішли з Росії. А ви сказали мені, що ваша економіка залежить від інвестицій із Європи та США. Будьте обережні. Будьте обережні", - наголосив Байден.

За його словами, глава Китаю не став із ним сперечатися і зазначив, що Китай "не пішов на поводу у Росії".

"Він говорить про те, що ядерна війна - це катастрофа, є така річ, як безпека, яка потрібна. Тож, я думаю, ми можемо працювати над цим", - додав Байден.

Відносини США та Китаю

У відносинах США та Китаєм в останні місяці виникає багато нових суперечок та протиріч. Новий виток політичної ескалації пов'язаний із бажанням США диверсифікувати випуск багатьох компонентів та позбавити Китай виробничої монополії. Також міжнародні відносини погіршили помічені у повітряному просторі США повітряними кулями КНР.

На тлі цього нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що США мають диверсифікувати свої ланцюжки поставок, поступово відмовившись від товарів та послуг із Китаю .

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