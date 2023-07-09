Будьте осторожны. Байден предупредил Китай о поддержке России в войне

Американский лидер считает, что есть способ урегулировать, установить рабочие отношения с Китаем, которые будут выгодны и Вашингтону, и Пекину.

"Я также звонил ему (главе КНР Си Цзиньпину, - ред.) после его встречи с россиянами по поводу этих новых отношений и т.д. И я сказал: "Это не угроза. Это наблюдение". Я сказал: "С тех пор как Россия вошла в Украину, 600 американских корпораций ушли из России. А вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Будьте осторожны. Будьте осторожны", - подчеркнул Байден.

По его словам, глава Китая не стал с ним спорить и отметил, что Китай "не пошел на поводу у России".

"Он говорит о том, что ядерная война - это катастрофа, есть такая вещь, как безопасность, которая необходима. Так что, я думаю, мы можем работать над этим", - добавил Байден.

Отношения США и Китая

В отношениях США и Китаем в последние месяцы возникает много новых споров и противоречий. Новый виток политической эскалации связан с желанием США диверсифицировать выпуск многих компонентов и лишить Китай производственной монополии. Также международные отношения ухудшили подмеченные в воздушном пространстве США воздушными шарами КНР.

На фоне этого недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США должны диверсифицировать свои цепочки поставок, постепенно отказавшись от товаров и услуг из Китая.

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