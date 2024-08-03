Будівництво зелених електростанцій покращуватиме стан економіки, - НБУ

Будівництво в Україні станцій відновлюваної енергетики допоможе зменшувати витрати на імпорт дорогої електроенергії з ЄС, що матиме позитивний вплив на економіку країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Національного банку України.
Регулятор зазначає, що імпорт електроенергії завдяки інтегрованості з європейською енергосистемою дасть змогу частково скоротити дефіцит власних потужностей. Однак ціна імпортної електроенергії вища за внутрішню, а щорічна вартість такого імпорту становитиме близько 1 млрд дол.
"Водночас швидше відновлення частини енергогенерації та введення в дію нових потужностей, зокрема розширення можливостей сектору ВДЕ та/або встановлення мобільних газових установок, скоротять дефіцит е/е та є позитивним ризиком прогнозу", - зазначили в НБУ.
У звіті вказується, що подальші руйнування та збільшення дефіциту є вагомим негативним ризиком прогнозу.
У разі реалізації цього ризику темпи зростання ВВП будуть меншими, ніж у базовому сценарії, а зростання цін - вищим через збільшення витрат унаслідок використання дорожчих джерел енергопостачання.
Як повідомлялося раніше, 16 липня Рада проголосувала за законопроєкти № 3853-IX та 3854-IX, що передбачають запровадження короткострокових стимулюючих митних пільг для ввезення в Україну енергетичного обладнання.
Однак, парламент не надав податкових стимулів вітровій генерації. Українська вітроенергетична асоціація вважає, що це може спричинити негативні наслідки для енергетичної системи України.
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