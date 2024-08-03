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Строительство зеленых электростанций будет улучшать состояние экономики, - НБУ

Фото: строительство зеленых электростанций будет улучшать состояние экономики (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Строительство в Украине станций возобновляемой энергетики поможет уменьшать затраты на импорт дорогостоящей электроэнергии из ЕС, что окажет положительное влияние на экономику страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Национального банка.

Регулятор отмечает, что импорт электроэнергии благодаря интегрированности с европейской энергосистемой позволит частично сократить дефицит собственных мощностей. Однако цена импортной электроэнергии выше внутренней, а ежегодная стоимость такого импорта составит около 1 млрд дол.

"В то же время, скорее восстановление части энергогенерации и введение в действие новых мощностей, в частности расширение возможностей сектора ВИЭ и/или установка мобильных газовых установок, сократят дефицит э/э и являются положительным риском прогноза", - отметили в НБУ.

В отчете указывается, что дальнейшие разрушения и увеличение дефицита являются значительным негативным риском прогноза.

В случае реализации этого риска темпы роста ВВП будут меньше, чем в базовом сценарии, а рост цен - выше из-за увеличения затрат вследствие использования более дорогих источников энергоснабжения.

Как сообщалось ранее, 16 июля Рада проголосовала за законопроекты №3853-IX и 3854-IX, предусматривающие введение краткосрочных стимулирующих таможенных льгот для ввоза в Украину энергетического оборудования.

Однако парламент не предоставил налоговых стимулов ветровой генерации. Украинская ветроэнергетическая ассоциация считает, что это может повлечь негативные последствия для энергетической системы Украины.

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Национальный банк Украины