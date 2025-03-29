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Будівництво вітроенергетики треба прискорити податковими стимулами, - інвестори

Субота 29 березня 2025 20:36
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Будівництво вітроенергетики треба прискорити податковими стимулами, - інвестори Фото: будівництво вітроенергетики треба прискорити податковими стимулами (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Інвестори у відновлювану енергетику закликають народних депутатів України розглянути та проголосувати за законопроєкт №11455, який дозволить прискорити будівництво вітроелектростанцій завдяки податковим стимулам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова,

Конеченков розповів, що законопроєктом пропонується надати можливість не сплачувати ПДВ та імпортне мито при ввезенні в Україну обладнання для вітроенергетики.

"Якщо б ми звільнили від оподаткування ввізним митом та ПДВ вітроенеретичні установки,тоді б ми прискорили імпорт вітрових турбін на територію України і швидше б будували", - заявив Конеченков.

Він зазначив, що скасування сплати ПДВ не зменшує податкові надходження в державний бюджет, оскільки держава з часом його відшкодовує.

Конеченков підкреслює важливість швидкого будівництва вітроелектростанцій, оскільки вони менш вразливі до обстрілів у порівнянні з іншими видами генерації.

Також він вважає, що будівництво ВЕС дозволить покращити енергозабезпечення підприємств військового призначення і це покращить обороноздатність країни.

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