Строительство ветроэнергетики надо ускорить налоговыми стимулами, - инвесторы

Инвесторы в возобновляемую энергетику призывают народных депутатов Украины рассмотреть и проголосовать за законопроект №11455, который позволит ускорить строительство ветроэлектростанций благодаря налоговым стимулам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова,

Конеченков рассказал, что законопроектом предлагается предоставить возможность не платить НДС и импортную пошлину при ввозе в Украину оборудования для ветроэнергетики.

"Если бы мы освободили от налогообложения ввозной пошлиной и НДС ветроэнергетические установки, тогда бы мы ускорили импорт ветровых турбин на территорию Украины и быстрее бы строили", - заявил Конеченков.

Он отметил, что отмена уплаты НДС не уменьшает налоговые поступления в государственный бюджет, поскольку государство со временем его возмещает.

Конеченков подчеркивает важность быстрого строительства ветроэлектростанций, поскольку они менее уязвимы к обстрелам по сравнению с другими видами генерации.

Также он считает, что строительство ВЭС позволит улучшить энергообеспечение предприятий военного назначения и это улучшит обороноспособность страны.