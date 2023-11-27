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Будівництво підводного тунелю до Криму: у МЗС Китаю зробили заяву про свою участь

Фото: за задумом РФ Керченський тунель повинен буде пройти під Кримським мостом
Автор: Наталія Гурковська

У Китаї зробили заяву через будівництво підводного тунелю в окупованому Криму. У МЗС назвали повідомлення про це таким, що "позбавлено підстав".

Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар Укрінформу.

"Це повідомлення позбавлене підстав, я не коментуватиму його", - сказав Ван.

Будівництво підводного тунелю у Криму

Нещодавно The Washington Post з посиланням на перехоплені електронні листи повідомив, що росіяни шукають альтернативні шляхи доступу до окупованого Криму. Зокрема, російські та китайські бізнесмени, пов'язані з урядом, обговорюють будівництво підводного тунелю, що з'єднує РФ із півостровом. За даними видання, нібито переговори щодо цього будівництва вже відбулися наприкінці жовтня.

При цьому у Військово-морських силах України зазначили, що Росія навряд чи зможе приховати подібне будівництво. Водночас у ВМС засумнівалися у життєздатності такого плану.

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Російська ФедераціяКрымКерченский мост