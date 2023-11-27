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Строительство подводного тоннеля в Крым: в МИД Китая сделали заявление о своем участии

Фото: по задумке РФ Керченский тоннель должен будет пройти под Крымским мостом (wikipedia)
Автор: Наталия Гурковская

В Китае сделали заявление из-за строительства подводного тоннеля в оккупированном Крыму. В МИД назвали сообщение об этом таким, что "лишено оснований".

Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий Укринформу.

"Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его", - сказал Ван.

Строительство подводного тоннеля в Крым

Недавно The Washington Post со ссылкой на перехваченные электронные письма сообщил, что россияне ищут альтернативные пути доступа к оккупированному Крыму. В частности, российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, обсуждают строительство подводного тоннеля, соединяющего РФ с полуостровом. По данным издания, якобы переговоры по этому строительству уже состоялись в конце октября. 

При этом в  Военно-морских силах Украины отметили, что Россия вряд ли сможет скрыть подобное строительство. В то же время, в ВМС усомнились в жизнеспособности такого плана.

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Российская ФедерацияКримКерченский мост