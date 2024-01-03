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Будівництво метро на Виноградар зупинили: коли його можуть відновити

Фото: Віктор Брагінський, начальник КП "Київський Метрополітен" (facebook.com/BrahinskyyViktor)
Автор: Катерина Гончарова, Сергій Пишкін

Нові дати завершення будівництва метро на Виноградар будуть визначені після коригування й затвердження проєкту.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник КП "Київський Метрополітен" Віктор Брагінський.

Чому припинили будівництво 

КП "Київський метрополітен" відмовився від договору через повільне виконання будівельних робіт, що унеможливлювало завершення будівництва в строк, який було заздалегідь визначено. 

Коли будівництво зможуть продовжити 

"Дати завершення будівництва і пуску руху поїздів, будуть визначені за результатом коригування та затвердження проєкту з урахуванням доведення відповідних асигнувань (певних сум коштів, виділених на покриття видатків, - ред.)", - розповів Брагінський. 

Метро на Виноградар 

В липні 2023 року Брагінській розповідав про те, що роботи з побудови метро на Виноградар відновлять у вересні після коригування документації. Зокрема до кінця 2024 року планують здати дві станції метро - "Мостицька" і "Варшавська".

Станом на грудень підприємство й надалі коригувало проєкт. Тоді ж голова КП "Київський Метрополітен" відзначив, що метро добудують не менше ніж через 1,5 року. 

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