На будівництві військового містечка під Львовом розікрали понад 40 млн гривень

На реконструкції об’єктів військового містечка у Львівській області розікрали понад 40 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

За даним слідства, двоє мешканців Львова розробили схему із заволодіння бюджетними коштами, які мали виділятися на реконструкцію будівель одного з військових містечок області.

Щоб втілити в життя свій план, чоловіки залучили знайомих посадових осіб військового навчального закладу та комерційної структури. З останньою надалі уклали договір підряду на виконання робіт по об’єктах.

Для заволодіння коштами до офіційних документів вносилися неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт.

"З метою виведення коштів у "тінь" та надання легальності фінансовим операціям, підрядник перераховував субпідрядним організаціям кошти за роботи, які вони фактично не виконували", - повідомили правоохоронці.

Наразі правоохоронці затримали учасників фінансової оборудки.