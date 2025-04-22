На будівництві Подільського мосту розікрали понад 153 млн гривень. СБУ викрила чиновників

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) встановили нові факти масштабного розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мосту через річку Дніпро.
За результатами розслідування, з бюджету міста Київ було привласнено щонайменше 153 млн гривень.
До організації схеми були причетні колишні та діючи керівники одного з комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Встановлено, що ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів, що призначалися для зведення мосту. Сума "переплати" була поділена між учасниками схеми.
Що сталось
Згідно з матеріалами справи, у 2018-2019 роках фігуранти майже в шість разів завищили вартість гуртових партій сіток для укріплення опор мосту.
Вони уклали угоду з афілійованою будівельною компанією, яка придбала на Близькому Сході 8 800 технологічних сіток за ціною, значно вищою за ринкову.
Середня вартість сітки на ринку становила 110 доларів США, тоді як фігуранти закупили її по 610 доларів за одиницю.
Під час слідчих дій були вилучені комп'ютери, мобільні телефони та документи, що підтверджують злочин.
Що загрожує
Діючому та колишньому керівникам підприємства, а також ексдиректору підрядної компанії, повідомлено про підозру в організації схеми, що включала привласнення державних коштів у великих розмірах.
Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.